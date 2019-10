Cette application évite aux commerçants de gaspiller les invendus !

Vous êtes friands de bons plans ? L'équipe du Virgin Tonic vous a dégoté une application qui pourrait s'avérer très utile. En effet, l'appli OptiMiam permet d'acheter à des prix défiants toute concurrence, des produits invendus en fin de journée. Une innovation reprise par plusieurs applications telle que Too Good To Go qui s'inscrit dans la même lignée que sa grande soeur. Il faut savoir que chaque année, plus d'un milliard de tonnes de denrées sont jetées ou perdues ! Grâce à OptiMiam et son service de géolocalisation, l’usager consulte les offres près de chez lui et se rend en boutique avec un code pour bénéficier de la réduction. L'application compte beaucoup de commerces de proximité comme des boulangeries, des pâtisseries, des traiteurs et aussi des chaînes de restauration rapide qui allègent ainsi le porte-monnaie du consommateur. Vous savez ce qu'il vous reste à faire !