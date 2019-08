Cette actrice de Stranger Things se lance dans la musique (VIDEO)

Son nom vous dit peut-être quelque chose ! Et pour cause. Maya Hawke est la fille de la comédienne Uma Thurman (Kill Bill ou Pulp Fiction) et de l'acteur Ethan Hawke (Explorers' ou Le cercle des poètes disparus). Et avec une ascendance aussi célèbre, il n'en fallait pas plus à la jeune femme pour se lancer dans la comédie. C'est donc tout naturellement qu'on l'a retrouvé dans le rôle de Robin de Strangers Things ou encore Flower Child dans Once Upon a Time... in Hollywood. Des débuts flamboyants pour la jeune fille de 21 ans qui n'a pourtant pas décidé de s'arrêter là. En effet, c'est dans un tout autre registre que cette dernière souhaite faire ses preuves...

Avec la sortie récente de deux titres (Stay Open et To Love a Boy), Maya Hawke est également chanteuse. Il s’agit des deux premiers extraits d’un album en préparation sur lequel elle travaille avec Jesse Harris, l’auteur/compositeur derrière l’album Come Away With Me de Nora Jones paru en 2002. Il y a quelques heures, l'artiste a donc publié son premier clip pour la chanson To Love a Boy. Un extrait filmé à la manière d'un amateur dans lequel on l'a voit en sirène dans les rues de Los Angeles. Et avec sa voix suave et son imagerie particulière, Maya Hawke a déjà tout d'une grande. On vous laisse juger par vous-mêmes !