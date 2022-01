Cette actrice a fait des éloges sur Julien Doré : "Je suis heureuse de cette amitié" !

Après une longue pause médiatique effectuée dans le calme des Cévennes, Julien Doré faisait son grand retour en septembre 2020 avec Aimée, son cinquième album studio. Porté par les titres Kiki, Nous ou encore La fièvre, l'opus s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Un succès qui n'a rien de surprenant puisque tout ce que semble toucher le chanteur se transforme en or. Ou plutôt en platine dans le cas présent. Alors qu'il annonçait récemment être devenu papa pour la première fois, celui qui entamera bientôt une immense tournée à travers le pays débute l'année sous les meilleurs auspices grâce aux récents propos de Virginie Efira. En effet, celle qu'il a rencontré alors qu'elle présentait La Nouvelle Star est toujours restée en bon contact avec lui au cours des années. Une relation qu'elle évoquait le 5 janvier dans une émission télévisée.

"C'est mon ami. Sur la route pour venir chez vous, j'ai reçu un message de lui. Ce monsieur très poli me souhaitait ses bons vœux 2022" engage alors Virginie Efira face à la caméra dans En Aparté sur Canal+ avant de se confier un peu plus profondément sur sa relation avec le chanteur : "Je suis heureuse de cette amitié qui a quand même quelques années." Elle continue en le décrivant plus précisément : "C'est quelqu'un qui a un humour et une gentillesse profonde. Enfin voilà, je suis attachée à lui". Des mots qui toucheront probablement Julien Doré dont l'amitié avec l'actrice à succès date de plus de 10 ans. Quant à cette dernière, si elle ne semble pas à l'aise de dire qu'elle est fière de l'artiste, elle précise tout de même à son propos que "C'est quand même des parcours qui sont supers, quand on commence là mais qu'on peut tomber… Ben, il ne tombe pas, jamais."