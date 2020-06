Cet été, partez en road trip en van !

En raison de la pandémie de Coronavirus, nombreux sont les français qui ne sortiront pas du territoire cette année. Pendant que certains choisiront d'échanger leur maison, d'autres partiront peut-être en road trip. Et ça tombe bien, c'est la grande tendance cette année.

Cet été, partez en van !

Alors que certains hôtels resteront encore fermés (pas tous, rassurez-vous !), partir en van reste le plan B de cet été ! Avec plus de 100.000 membres inscrits, le site de Wikicampers propose de louer entre particulier dans toute la France plus de 3 500 vans, fourgons et camping-cars, vintage ou récents, même à la dernière minute. Alors si vous ne savez toujours pas quoi faire, vous voilà inspirés !