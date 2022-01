César 2022 : Aline, Illusions perdues, Annette… Découvrez la liste des nommés !

La 47ème cérémonie des César se tiendra à l'Olympia le 25 février prochain. Un an après le fiasco de la précédente édition, l'Académie a décidé de miser sur le retour d'Antoine de Caunes à la présentation. Et ce pour la dixième fois. Autant dire, une valeur sûre. Quant à la présidence, c'est la scénariste et réalisatrice Danièle Thompson qui aura l'honneur de tenir ce rôle cette année. "Danièle Thompson fait figure de pionnière. Avec une plume moderne, des dialogues ciselés, elle a su tracer un parcours unique, entre films d’auteur et comédies populaires" explique les organisateurs à propos de sa nouvelle Présidente.

Rendez-vous incontournable du septième art, la cérémonie des César récompensera les films sortis entre la réouverture des cinémas la fin du mois de mai 2021, et le 31 décembre dernier. En tête des nominations, Illusions perdues de Xavier Giannoli, qui revisite le grand roman de Balzac, suivi de près par Aline, le biopic de Valérie Lemercier sur son idole Céline Dion ou encore Annette, opéra-rock dramatique de Leos Carax. Pour découvrir la liste des nommés dans osn intégralité, cliquez ICI.

Leïla Bekhti dans Les intranquilles

Valérie Bruni Tedeschi dans La fracture

__EOL__Laure Calamy dans Une femme du monde

__EOL__Virginie Efira dans Benedetta

__EOL__Vicky Krieps dans Serre moi fort

__EOL__Valérie Lemercier dans Aline

__EOL__Léa Seydoux dans France

Damien Bonnard dans Les intranquilles

Adam Driver dans Annette

__EOL__Gilles Lellouche dans Bac Nord

__EOL__Vincent Macaigne dans Médecin de nuit

__EOL__Benoît Magimel dans De son vivant

__EOL__Pio Marmaï dans La fracture

__EOL__Pierre Ninney dans Boîte noire

Aline

Annette

Bac Nord

L'événement

La fracture

Illusions perdues

Onoda, 10.000 nuits dans la jungle

Valérie Lemercier

Léo Carax

Cédrix Jimenez

Audrey Diwan

Xavier Giannoli

Arthur Harrari

Julia Ducournau

Sandor Funtek dans Suprêmes

Sami Outalbali dans Une histoire d’amour et de désir

__EOL__Thimothée Robart dans Les Magnétiques

__EOL__Makita Samba dans Les Olympiades

__EOL__Benjamin Voisin dans Illusions perdues

