Les chiffres de l'Euromillions, une maîtresse déchue et les signes Astro qui deviendront riches... Ces sujets insolites ont marqué votre année 2019 !

Il y a des informations qui nous marquent durant l'année ! Et pour celles et ceux qui auraient tendance à avoir la mémoire courte, nous sommes là pour vous la rafraîchir. En effet, même si ce ne sont pas les anecdotes insolites qui manquent, certaines ont particulièrement attiré votre attention. En voici quelques-unes... Promis, ce sont les plus croustillantes !

Selon Loterie Plus, les chiffres qui sortent souvent sont le 1, le 39, le 42, le 43 et le 45. A contrario, on évite de jouer le 10, le 11, le 21, le 22 et le 24. En ce qui concerne les étoiles, les trois numéros le plus souvent tirés sont le 2,6 et 3 tandis que le 5, le 4 et 9 ne sortent que très rarement. Alors maintenant, vous n'avez plus aucune excuse !

Le jour de son mariage, on atteint un niveau de stress que rien ne peut faire redescendre - ni la moto, ni les animaux de compagnie. Mais, imaginez un peu l'angoisse de voir votre maîtresse se pointer à votre mariage...habillée en mariée. L'angoisse ? Oui, c'est ce qu'on aurait dit aussi. C'est en Afrique du Sud que ce mariage hors du commun a eu lieu : la maîtresse a littéralement interrompu le mariage, sous les yeux ébahis des invités.

Faire fortune, on en rêve tous. Pour certains, c'est un but à atteindre, si bien qu'ils travaillent d'arrache pied pour y parvenir. Pour d'autres, c'est parfois sur un coup de chance - par exemple, le Française des Jeux recherche activement le gagnant de 9 millions d'euros. Et justement, en parlant de chance, le site theukdomain.uk a commandé une étude fort intéressante. L'idée ? Trouver le signe astro le plus susceptible de devenir riche (oui, oui). Et visiblement, sur les 100 plus grands chefs d'entreprise interrogés, près de 22% partagent le même signe astrologique. Ainsi, si vous êtes né sous le signe du Capricorne, sachez que vous avez toutes vos chances ! Sur le podium des plus riches, on retrouve les Gémeaux et les Balances (13%).

La grande période des examens du Baccalauréat va s'ouvrir dans quelques semaines ! Première étape de ce long périple : les convocations. Et sur l'académie de Paris, certains de ces fameux sésames remis par les professeurs étaient truffés d'une faute monumentale. En effet, les convocations aux oraux de langue vivante 2 (anglais, espagnol, allemand...) précisaient aux élèves de terminale de venir munis d'une montre connectée. Non vous ne rêvez pas ! Cette information parue dans le Parisien a étonné un grand nombre d'internautes.