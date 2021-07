Ces signes Astro ont tendance à tromper leur partenaire...

Enfin, l'été est là ! Alors que beaucoup privilégient le farniente en vacances, d'autres en profitent pour chercher l'âme soeur... résultat, les applis de rencontres et autres sites ne vont pas chômer. Justement, la plateforme australienne Victoria Milan a choisi d'étudier ses utilisateurs. L'idée ? Etablir un lien éventuel entre l'infidélité et le signe astro...

Ces signes qui trompent le plus

Tenez-vous bien, il semblerait ainsi que les Sagittaires soient les plus fidèles. A contrario, les utilisateurs nés sous le signe du Verseau, du Bélier et du Poissons seraient -quant à eux- les plus propice à tromper...

Alors évidemment, tout cela n'est pas une science exacte ! Rappelons qu'il ne s'agit que de statistiques et que, techniquement, chaque personne est différente. En tout cas, vous voilà prévenu(e) !