Ces résolutions du Nouvel An... que l'on ne va jamais tenir

Tous les ans, au premier janvier, nous sommes pleins de bonnes intentions. Motivés et déterminés, nous listons tous nos bonnes résolutions avec la ferme intention de les tenir... sauf que dans la vraie vie, ce n'est pas la même histoire...

Se mettre au sport

Si cette année, vous comptez prendre un abonnement à la salle de sport (du moins, si la situation le permet), essayez de l'utiliser au moins deux semaines de suite...! En janvier, on est souvent motivé à éliminer les repas riches des Fêtes... reste à trouver une autre motivation pour les mois qui suivent !

Boire plus d'eau

En même temps... la bière entre potes (avec modération), c'est tellement plus agréable. Puis, vous n'allez pas être le/la seul(e) à boire de l'eau !

Trier ses placards tous les mois

C'est le moment de mater l'intégralité des épisodes Marie Kondo sur Netflix... et de prendre des notes.

Lâcher Netflix

En parlant de Netflix...! On ne va pas se mentir, la plateforme nous a clairement sauvé en 2020... du coup, Netflix, c'est presque un pote. Et on ne lâche pas ses potes. Enfin ça, c'est ce que l'on se dit pour se rassurer.

Lire plus

On vous a offert des livres à Noël ? Essayez de les lire ! Enfin, autant que faire ce peu quoi... d'ailleurs, est-ce qu'un magazine est considéré comme un livre ?

Se mettre au yoga

Sauf qu'après une heure de cours en ligne, on finit en morceaux l'impression d'être un meuble Ikea.

Arrêter de fumer

Le 31, vous étiez motivé(e) à arrêter. Puis, après deux semaines passées avec votre famille non-stop, vous vous demandez comment vous allez survivre au prochain réveillon sans nicotine.

Se coucher plus tôt

Se coucher tôt, ce n'est pas le problème. Non, le problème, c'est de couper Netflix (ou de lâcher Insta) avec (au moins) une heure d'avance.

Economiser

Sauf qu'en janvier, il y a les soldes...

Allez, on fera un bilan en février !