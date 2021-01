Ces musiciens qui sont apparus dans Sex and The City

Sex and The City a fait les beaux jours de HBO dans les années 2000, nous entraînant dans la vie Ô combien stylée de Carrie Bradshaw. Après des années d'absence, le retour du show culte s'est officialisé il y a quelques jours : Oui, Carrie et sa bande (sans Samantha) seront bel et bien de retour dans une saison inédite. Ce retour n'est autre qu'une bonne occasion pour passer en revue tous les artistes passés par le show. Et il y en a quelques uns.

Zoom sur les guests de la série

Jon Bon Jovi - Saison 2, épisode 13

Dans la deuxième saison, le rockeur Jon Bon Jovi débarque dans la série : il y interprète - le temps d'une épisode- Seth, un photographe. Carrie le rencontre alors qu'elle attend son rendez-vous avec un thérapeute.

Alanis Morissette - Saison 3, épisode 4

Alanis Morissette incarne le personnage de Dawn dans l'épisode "Boy, Girl, Boy, Girl.

Geri Halliwell - saison 6, épisode 10

La Spice Girl s'est glissée dans la peau de Phoebe

Liza Minnelli - Sex and the City 2

L'artiste culte joue son propre rôle dans le second film issu de la série.

Aura t-on droit à quelques guests dans les prochains épisodes ? Pour l'heure, rien n'est sûr. Mais, on l'espère !