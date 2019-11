Ces chaussons chauffants vont littéralement changer votre vie !

Le froid s'est bien installé et peut-être avez-vous déjà ressorti votre plaid pour mieux regarder Netflix au calme. Et devinez quoi, on a trouvé l'invention qui va changer votre vie cet hiver ! Direction le site Amazon !

les chaussons qui vont changer votre vie !

Pour la modique somme de 13 euros, vous pouvez vous offrir des chaussons chauffants ! Le concept est simple : les semelles contiennent des poches de grains (de lin). Il suffit de les retirer, et de les faire réchauffer 90 secondes au micro-ondes, puis de les replacer dans les chaussons. Vous gardez les pieds au chaud pendant au moins 1 heure. La marque s’appelle Innovagoods et elle va changer votre vie cet hiver !