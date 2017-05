Ces chansons qui font référence de manière déguisée à des stars

Alors que Katy Perry vient de dévoiler Swish Swish, son nouveau single en featuring avec Nicki Minaj, la toile s'enflamme déjà pour savoir si oui oui non la chanteuse y fait référence à Taylor Swift. Peu de chance que l'artiste confirme que la chanson évoque taytay mais ce qui est certain c'est que le nombre de chansons parlant officieusement de célébrités (en bien ou en mal) sont nombreuses. Les "diss tracks" ( "chansons pour dire du mal") ne sont pas une invention des années 2000, on en trouve de nombreuses dans l'histoire de la musique. Pendant que vous vous contentez de produire des subtweets douteux un soir de blues, nos amis chanteurs mettent leurs mots au service de leurs maux...

Layla de Derek and the Dominos ( 1970)

Eric Clapton écrit et interprète cette chanson à l'époque où il fait partie du groupe Derek and the Dominos. Si l'artiste s'est inspiré d'un conte traditionnel persan pour écrire les paroles de cette chanson, elles sont alors surtout le reflet de la situation quelque peu gênante dans laquelle il se trouve. Au début des années 1970, Eric Clapton a tout simplement le béguin pour une certaine Pattie Boyd qui est alors l'épouse de son pote... George Harrisson ! Quelques années plus tard Eric Clapton se marie avec Pattie Boyd dont il divorcera également.

How Do You Sleep de John Lennon ( 1971)

En 1971, John Lennon publie son second album studio, après la rupture des Beatles. Avec How Do You Sleep l'artiste signe l'une des première diss tracks de l'histoire de la pop musique. Avec l'aide de Yoko Ono aux paroles, John Lennon attaque en bonne et due forme son ancien comparse Paul McCartney ! Il lui reproche de faire de la musique pas terrible et d'être seulement un beau gosse...

You Oughta Know d' Alanis Morissette (1995)

L'une des meilleures chansons de ruptures de l'histoire de la musique (des années avant Someone Like You) est signée Alanis Morissette. Si la canadienne a su aussi bien retranscrire les affres de l'amour c'ets qu'elle s'est inspirée de son vécu. Comme Taylor Swift, la chanteuse n'a jamais voulu confirmer l'identité de l'homme à qui est adressée la ritournelle, tout porte à croire que You Oughta Know était destinée à son ex, l'acteur David Coulier (Joey de La Fête à la Maison).

Cry Me A River de Justin Timberlake (2002)

Le premier tube de Justin Timberlake en solo est aussi et avant tout une jolie collection de piques adressées à une certaine... Britney Spears ! Le clip de Cry Me A River confirmera cette impression quand apparaît à l'écran une actrice ressemblant à s'y méprendre à l'ex du chanteur. N'hésitant pas à laver son linge sale en public, JT y raconte que la chanteuse le trompait. En 2003, Britney lui répond, sans jamais l'avouer, avec le très beau Everytime !

The Heart Wants What It Wants de Selena Gomez (2014)

Autre décennie, autre couple mythique, cette fois ci c’est au tour de Selena Gomez de régler ses comptes avec Justin Bieber. Avec The Heart Wants What It Wants, la chanteuse explique pourquoi elle a eu autant de mal à se séparer du canadien alors même qu'elle savait que cette relation n'était pas bonne pour elle. Un an plus tard Justin Bieber avoue que sa chanson Sorry évoque"un" peu sa relation tumultueuse avec Selena Gomez.

Don't d' Ed Sheeran (2014)

Il ne l'a jamais reconnu officiellement mais tout porte à croire que la fille dont Ed Sheeran parle dans cette chanson est Ellie Goulding. Les deux chanteurs ont partagé une histoire d'amour et la rumeur voudrait qu'Ed Sheeran ait découvert que la chanteuse le trompait avec Niall Horan des One Direction ! Ca fait beaucoup de people pour une simple histoire. Quand Ellie Goulding sort un an plus tard le titre On My Mind, les fans y voient une réponse à Don't, ce que la chanteuse a toujours nié.

My Way de Calvin Harris ( 2016)

Calvin Harris a beau avoir expliqué que My Way faisait référence à l'époque où il travaillait dans une épicerie, ce qui l'empêchait de se consacrer à sa carrière musicale, difficile de ne pas y voir autre chose qu'une chanson adressée à son ex Taylor Swift ! Le couple s'était séparé quelques mois plus tôt et le chanteur n'avait pas hésité à exprimer son énervement à l'égard de la chanteuse sur Twitter. Le clip semble d'ailleurs contenir quelque clins d’œils à plusieurs clips de la chanteuse...