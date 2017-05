Ces chansons devenues des tubes des années après leur sortie

Si certaines chansons deviennent instantanément des tubes, d'autres ont une trajectoire bien plus lente voir plus surprenante. On s'est donc intéressé à ces morceaux qui ont connu une éclosion tardive dans les charts ! On ne parle pas de ces tubes comme My Boo revenu au goût du jour à la faveur d'un challenge devenu viral mais bien de ces titres passés des abîmes des charts au sommet * real slow * ! On commencera tout de même par une chanson qui n'aurait pas quitté les oreilles des amateurs d'electro sans la naissance d'un meme qui porte son nom : Le Harlem Shake ! Sortie en mai 2012 dans une relative indifférence, cette chanson de Baauer voit ses ventes explosées lorsqu'elle elle sert de bande-son à une vidéo où des gens danset de manière frénétique. La chanson se classe n°1 aux Etats-Unis et se place dans le top 10 de nombreux pays à travers le monde.

Nightcall de Kavinsky (2 ans )

Nightcall de Kavinski sort en avril 2010, un très beau morceau d'electro house produit par l'un des deux têtes casquées de Daft Punk, et en featuring avec la chanteuse Lovefoxxx du groupe CSS. Mais Nightcall n'a rien du tube sur lequel on se déchaîne en boîte de nuit. Il faudra attendre la sortie du film Drive et son succès dans les salles fin 2011 pour que la chanson entre enfin dans les charts. En 2012, elle se classe 10ème du classement français.

Can't Hold Us de Macklemore & Ryan Lewis (1 an et demi )

Can't Hold Us a profité d'un joli effet domino. En août 2012 sort Thrift Shop, premier tube de Macklemore & Ryan Lewis aux Etats-Unis et dans le monde, LA chanson qui a fait connaître le duo. C'est grâce à ce succès que le public s'intéresse au groupe et redonne une chance à un single bien plus antérieur, le sautillant Can't Hold Us sorti en août 2011. Il aura donc fallu un an et demi à la chanson pour se hisser au sommet des charts !

Gone de Kanye West (8 ans )

Sortie en 2005 sur l'album Late Registration, Gone de Kanye West n'a jamais été un single officiel. La chanson qui sample le titre It's Too Late d'Otis Reading n'avait donc pas de classement significatif dans les charts. Elle revient pourtant subitement à la mode, huit ans plus tard lorsqu'une jeune femme se filme démissionnant de son job en dansant sur Gone. La vidéo devient virale et les ventes de Gone explosent, la chanson atteint la 18ème place du Billboard Hot 100 en 2013.

Should I Stay or Should I Go de The Clash ( 10 ans)

Joli record pour Should I Stay or Should I Go des Clash qui aura mis dix ans avant de connaître le succès dans les charts. A sa sortie en 1982, le single n'atteint "que" la 17ème place du classement anglais. En 1991 la chanson est utilisée pour une publicité Levi's, le single ressort dans les bacs et devient alors n°1 en Angleterre et réalise de très belles performances dans de nombreux pays européens qui redécouvrent la chanson !

Lights de Ellie Goulding ( 2 ans et demi)

A l'origine Lights n'était qu'une chanson bonus sur une édition iTunes du premier album d'Ellie Goulding, sorti en février 2010. En novembre 2010 cet album ressort sous le nom de Bright Lights et inclut six "nouvelles" chansons dont Lights. Cette dernière devait alors servir de single principal pour promouvoir l'album mais finalement une autre chanson est choisie. En août 2011, après sa sortie en tant que single officiel la chanson entre enfin à la 85ème place du Billboard Hot 100. Elle deviendra ensuite la chanson ayant mis le plus longtemps à avoir atteint le top 5 du classement américain. Sortie du classement, Lights était revenue en janvier 2012 et se hissera à la deuxième place du Billboard Hot 100, en août de la même année.

Sail de Awolnation ( 3 ans)

Sail de Awolnation a mis beaucoup de temps à percer dans les charts ! Sortie en novembre 2010 le single n'est d'abord joué que sur les radios spécialisées dans le rock. Il faudra attendre septembre 2011 pour que la chanson entre dans le Billboard Hot 100 dont elle resortira quatre mois plus tard. Mais après avoir été utilisée dans des séries populaires ( The Walkind Dead, The Vampire Diaries ou encore Vikings), la chanson connaît un nouveua succès et entre de nouveau au Billboard Hot 100 à la mi 2013. Elle atteindra finalement la 17ème place du top.

I love It de Icona Pop (1 an)

I Love It du duo Icona Pop sort en mai 2012 mais à l'époque elle n'intéresse que le marché suédois. C'est en janvier 2013 à la faveur de la diffusion d'un épisode de la saison 2 de Girls que la chanson perce enfin aux Etats-Unis et rentre au Billboard Hot 100. C'est en mai, quelques mois plus tard que le titre culmine à sa meilleure place, la n°7 du Billboard Hot 100 !