Ces artistes qui n'ont jamais été n°1 des charts américains 

Ce sont tous des artistes et des groupes superstars, et pourtant ils leur manquent une ligne sur le CV : un n°1 au Billboard Hot 100. Le classement américain des singles en fonction des ventes ( physiques et digitales), passages en radio et nombres de stream reste le baromètre absolu pour entrer dans le club très privé des number one aux Etats-Unis. Pourtant ils sont nombreux à afficher une carrière resplendissante et à être disque de platine sur de nombreux singles sans jamais parvenir à dominer complètement les charts américains. Passage en revue de ces losers (mais pas trop) à qui il manque un petit quelque chose ...

One Direction

Aussi incroyable que cela puisse paraître les One Direction n'ont jamais réussi à atteindre la première place du Billboard Hot 100. Le mieux qu'ils aient fait c'était 2ème avec le titre Best Song Ever en 2013. Ironie du sort, trois ans plus tard, Zayn Malick échappé des 1D devient n°1 des charts américains avec Pillowtalk !

Selena Gomez

1ère des ventes d'albums avec Stars Dance et Revival, Selena Gomez est encore un peu loin du podium du Billboard Hot 100. Sa meilleure position pour le moment c'est la 5ème, obtenue deux fois en 2015 pour les singles Good For You et Same Old Love. Transformera-t-elle l'essai ce vendredi 19 mai avec Bad Liar ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite !

Muse

Muse a conquis la planète entière avec son album Drones (2015) se classant n°1 des ventes dans de nombreux pays, y compris aux Etats-Unis. Mais côté single ce n'est pas encore ça ! Pas facile de triompher tout en haut du Billboard Hot 100 quand on ne fait pas de la pop, de l'électro ou du rap... La meilleure percée des anglais dans les charts américains c'était en 2009 avec le titre Uprising classé 37ème !

Lana Del Rey

Lana Del Rey a été une fois n°1 des charts américains, c'était dans la catégorie album avec Ultraviolence (2014) mais côté single, la chanteuse est loin de pouvoir prétendre au trône ! Son meilleur score c'était en 2013 avec un remix de Summertime Sadness arrivé 6ème, mais pour du pur Lana en l'état c'est West Coast qui s'en est sorti le mieux avec la 17ème au Billboard Hot 100 en 2014.

Major Lazer

Vous avez eu l'impression que pendant deux étés Major Lazer étaient les rois des charts ? C'est presque vrai, mais pourtant le groupe de Diplo n'a jamais réussi à se hisser sur la 1ère marche du Billboard Hot 100. L'incontournable Lean On n'est arrivé qu'en 4ème position des charts américains et c'est Cold Water feat Justin Bieber qui leur a permis d'atteindre leur meilleure position : la 2ème marche du classement !

Ariana Grande

Ariana Grande est sans conteste l'une des princesses de la pop américaine les plus prisées du moment mais pourtant Queen Ari n'a toujours pas atteint les cimes du Billboard Hot 100. Son meilleur classement remonte à 2013 avec le titre Problem feat Iggy Azalea (n°2), même Side to Side, qu'on a entendu en boucle à la radio et dans les clubs en fin d'année, ne s'est classée "que" 4ème du baromètre américain !

Green Day

Il aura fallu dix ans à Green Day pour devenir assez mainstream et faire son entrée dans le Billboard Hot 100. C'était en 2004 avec le titre American Idiot qui culmine à la 61ème place. Dans la foulée sort Boulevard of Broken Dreams qui se hisse à la 2ème place du podium. Le groupe est alors au sommet de sa cote de popularité, il sera probablement difficile pour eux de faire mieux !

Ils sont aussi restés aux portes de la place de n°1 du Billboard Hot 100 : Linkin Park (n°2), Red Hot Chilli Peppers (n°2), Bob Dylan (n°2), Bruce Springsteen (n°2), Nicki Minaj (n°2), Ellie Goulding (n°2)...