Cérémonie des César 2022 : Annette, Illusions Perdues... le palmarès de la soirée

Le vendredi 25 février, la crème de l'industrie musicale française s'était donnée rendez-vous à l'Olympia pour la 47 ème cérémonie des César. Avec près de quinze nominations, Illusions Perdues (qui sera d'ailleurs sacré Meilleur Film), a clairement dominé la soirée. Si vous l'avez manquée, voici le palmarès de la soirée :

Les Cesar 2022

Meilleur film : Illusions perdues, Xavier Giannoli

Meilleure réalisation : Leos Carax pour Annette

Meilleure actrice : Valérie Lemercier pour son rôle dans Aline

Meilleur acteur : Benoît Magimel pour son rôle dans De son vivant

Meilleur acteur dans un second rôle : Vincent Lacoste dans Illusions perdues

Meilleure actrice dans un second rôle : Aïssatou Diallo Sagna pour La Fracture

Meilleur film étranger : The Father, réalisé par Florian Zeller

Meilleur premier film : Les Magnétiques, réalisé par Vincent Maël Cardona

Meilleur scénario original : Arthur Harari et Vincent Poymiro pour Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

Meilleurs décors : Riton Dupire-Clément pour Illusions perdues

Meilleurs costumes : Pierre-Jean Larroque pour Illusions perdues

Meilleur espoir féminin : Anamaria Vartolomei pour son rôle dans L’Evénement

Meilleur espoir masculin : Benjamin Voisin pour son rôle dans Illusions perdues

Meilleur court-métrage d’animation : Folie douce, folie dure, réalisé par Marine Laclotte

Meilleur court-métrage documentaire : Maalbeek, réalisé par Ismaël Joffroy Chandoutis

Meilleur long-métrage d’animation : Patrick Imbert pour Le Sommet des dieux

Meilleur documentaire : La Panthère des neiges, réalisé par Marie Amiguet et Vincent Munier

Meilleur film de court-métrage : Les Mauvais Garçons, réalisé par Elie Girard

César d’honneur : Cate Blanchett

Illusions Perdues et Annette sont ainsi les deux films qui se sont imposés au cours de la soirée. La cérémonie, présentée par Antoine de Caunes, a ainsi récompensés les acteurs les plus marquants de l'année précédente tout en mettant la carrière de Cate Blanchett à l'honneur. Avec sept récompenses, illusion Perdues s'est imposé et, si vous ne l'avez pas vu, le film est à (re)découvrir dans certains cinémas !

Le palmarès complet est à retrouver ICI.