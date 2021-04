Céline Dion va faire son grand retour dans un spectacle à Las Vegas

Après plusieurs années au Caesars Palace de Las Vegas, c'est dans un tout nouveau casino de la ville que Céline Dion fera son grand retour sur scène ! En effet, alors que la tournée mondiale de son album Courage devrait se terminer dans les mois à venir, la chanteuse québécoise est apparue dans une publicité inédite pour Resorts World, un nouveau complexe hôtelier très attendu. Jusque-là très fidèle à son ancienne salle de spectacle, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore s'est laissée séduire par les atouts du Theater, une nouvelle salle d'une capacité de 5000 places. Même si on ne connaît pas encore les détails de son nouveau show, il semblerait que la star planétaire retrouve des artistes tels que Katy Perry, Carrie Underwood, Luke Bryan ou encore Zedd, qui devraient également posséder un spectacle au sein de l'établissement. Des informations qui demeurent toutefois très floues et qui n'ont été révélées qu'à travers une courte vidéo faisant office de publicité avant le lancement du casino le 24 juin prochain (voir ci-dessous).

Vraisemblablement très en forme, on aperçoit Céline Dion dans une magnifique robe de soirée rouge en train de jouer dans ce qui semble être un flipper géant. Sourire au coin des lèvres et gestes de victoire, la chanteuse aux centaines de millions d'albums vendus invite son public à venir la voir dans sa tout nouvelle résidence de las Vegas. Une très bonne nouvelle pour les fans de la star qui, s'ils ne l'ont pas encore vu dans la "ville du péché" depuis ses débuts avec A New Day en 2003, pourront enfin se décider à l'admirer dans ce nouveau projet !