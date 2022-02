Céline Dion : Un proche donne des nouvelles de sa santé et fait taire les rumeurs !

N'oubliez pas, le 13 juillet 2023, Céline Dion sera l'invitée exceptionnelle du festival des Vieilles Charrues à Carhaix, en Bretagne. Un événement Virgin Radio à ne rater sous aucun prétexte qui, après deux annulations, devrait finalement pouvoir faire le bonheur des milliers de festivaliers ayant réservé leurs places. En attendant, la chanteuse canadienne avait prévu de terminer sa tournée américaine entamée avant la pandémie et d'enchaîner dans la foulée avec une nouvelle résidence dans un casino de Las Vegas. Seulement voilà, il semblerait que la santé fragile de la star ait eu raison de ses derniers concerts en Amérique du Nord. Une décision absolument déchirante pour l'interprète de Pour que tu m'aimes encore dont les problèmes médicaux inquiètent de plus en plus.

Quant à ses projets dans l'hexagone, les Français attendent eux-aussi avec impatience le retour de la chanteuse. Initialement prévus en juin 2020 puis en mars 2021, les shows de la star à Paris La Défense Arena devraient finalement se dérouler en septembre 2022. Du moins, c'est ce qui est précisé sur son site officiel. Six concerts qui affichent déjà tous complet et qui, s'ils sont annulés, réduiraient définitivement à néant les espoirs des centaines de milliers de fans qui attendent d'applaudir leur idole. Alors que Paris Match publiait il y a quelques semaines les premiers clichés de la star en deux ans, les rumeurs vont bon train concernant l'état de santé et l'éventuelle maladie dont serait atteinte la chanteuse aux centaines de millions d'albums vendus. Des hypothèses avancées par les médias et le grand public qu'une source proche de Céline Dion a tenu à rectifier illico presto !

"Les trucs qui sont sortis en France, c'est de la spéculation extrême, à moins qu'ils ne sachent des choses que moi-même je ne sais pas" précise cette dernière à La presse, un quotidien québécois, avant d'ajouter "Elle ne souffre en rien d'un cancer ou de la maladie d'Alzheimer, comme on a pu le lire". Des informations qui devraient rassurer les fans de la star même si son état de santé ne semble pas au beau fixe. "Céline a depuis longtemps un problème digestif, et celui-ci entraîne des spasmes musculaires mais aussi une perte de poids. Sur elle, qui n'est déjà pas épaisse, cela se voit" affirme t-elle en précisant que "cette maladie n'est pas grave". Une version des faits qui coïncide avec les annulations de concerts de Céline Dion. "Elle ne nécessite pas d'opération mais demande un long traitement médical et un régime alimentaire draconien. Elle doit aussi prendre soin de sa voix. C'est incompatible avec l'énergie que nécessitent des répétitions et encore moins une tournée" conclut la source. Aux dernières nouvelles, la tournée européenne de la chanteuse canadienne serait maintenue et plusieurs personnes du clan Dion se disent "très optimistes" quant à la tenue de cet événement majeur. Il ne nous reste donc plus qu'à croiser les doigts et patienter !