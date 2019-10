Céline Dion : Un grave accident vient entacher sa tournée mondiale !

C'est une bien triste nouvelle qui nous a été rapportée par les médias américains ces derniers jours. En effet, alors qu'elle débute tout juste sa tournée mondiale au Canada, Céline Dion doit déjà faire face à un terrible incident parmi son entourage. Lancé le 18 septembre dernier, le Courage World Tour se déroulait tout à fait normalement jusqu'à il y a peu lorsque un grave accident s'est déroulé durant l'installation de la scénographie au Centre Bell, salle omnisports de Montréal où la chanteuse doit se produire ce vendredi 4 octobre

.

Alors qu'il était en train d'installer les câbles électriques nécessaires au gigantesque concert de Céline Dion, un de ses techniciens a été victime d'une électrocution qui l'a propulsé en arrière. En train de travailler à plus de quinze mètres du sol, l'homme aurait pu chuter fatalement s'il n'avait pas eu de harnais de sécurité. Un accident qui arrive au mauvais moment puisque l'artiste a été forcée d'annuler quatre concerts en raison d'un virus à la gorge. "Il a été un peu secoué. Il est à l'hôpital. Tout va bien. C'est un peu ironique que tout ceci se soit passé alors qu'elle était malade..." a confié un proche de la chanteuse. Bref, on s'en sort avec une grosse frayeur mais, comme on dit, plus de peur que de mal !