Céline Dion travaille sur un documentaire inédit à propos de sa vie et sa carrière !

Le 13 juillet 2021, Céline Dion sera l'invitée exceptionnelle du festival des Vieilles Charrues à Carhaix, en Bretagne. Un événement Virgin Radio à ne rater sous aucun prétexte. En attendant, la chanteuse canadienne devrait terminer sa tournée mondiale entamée avant la pandémie et enchaîner dans la foulée avec une nouvelle résidence dans un casino de Las Vegas. Comme si tous ces projets ne suffisaient pas, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore vient également d'annoncer qu'elle travaillait sur un tout nouveau projet. Et pas des moindres. En effet, à en croire sa dernière publication sur les réseaux sociaux, cette dernière débute tout juste la production d'un documentaire exclusif sur sa vie et sa carrière. "On commence la production de mon documentaire officiel. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec @irenetb et @sonymusic sur ce projet qui m’est cher, et qui montrera au monde une partie de moi qui n’avait jamais été montrée avant." peut-on lire sur Twitter où un lien nous renvoie directement sur le site officiel où l'annonce est expliquée plus dans les détails.

"Réalisé par la cinéaste nommée aux Oscars, Irene Taylor, ce documentaire sera le portrait définitif de l’une des artistes les plus reconnues, respectées et couronnées de l’histoire de la musique pop." peut-on lire dans le communiqué officiel de l'annonce qui ajoute que "le film retracera l’incroyable histoire de la vie de la chanteuse canadienne et les accomplissements de sa carrière, notamment les sorties d’albums emblématiques, les prix et distinctions, les tournées mondiales, et les résidences à Las Vegas". Photographiée, filmée, épiée et interrogée sur tous les plans de sa vie depuis son adolescence, Céline Dion affirme pourtant "qu’Irene sera capable de montrer à tout le monde une partie de moi qu’ils n’ont pas vue auparavant… Je sais qu’elle racontera mon histoire de la manière la plus honnête et la plus authentique qui soit". Un projet qui devrait donc plaire aux fans de la diva qui pensent la connaître par cœur et qui pourraient être surpris par ce documentaire ! Avec ce nouveau projet, la star planétaire s'ajoute ainsi à la longue liste d'artistes ayant eu droit à leur documentaire tels que Justin Bieber, Beyoncé, Ariana Grande ou encore Lady Gaga. A noter qu'aucune information concernant la date de sortie ou la plateforme de diffusion n'a été communiquée. Il faudra donc s'armer de patience !

