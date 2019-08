Céline Dion totalement méconnaissable dans un célèbre magazine de mode (PHOTOS)

Elle est l'une des chanteuses ayant vendu le plus d'albums à travers le monde ! Aujourd'hui âgée de 51 ans et avec plus de 35 ans de carrière dans les pattes, Céline Dion fait ce qui lui plaît. Et qu'importe ce que les gens pensent. Alors qu'elle vient de rendre les clés du Caesars Palace où elle s'est produite pendant près de 16 ans, la diva enchaînera dans quelques semaines avec une énorme tournée nord-américaine. L'occasion de retrouver ses fans anglophones et peut-être de continuer sur les autres continents (notamment l'Europe) où son public l'attends désormais avec impatience...

Mais en attendant, pas de répit pour l'interprète de My Heart Will Go On ! Devenue une véritable icône de la mode en seulement quelques années, cette dernière est bien décidée à s'affirmer dans ce milieu où elle avait jusque-là un statut de personnalité "arriérée". Désormais présente à tous les défilés de la Fashion Week et en couverture des plus grands magazines de mode, Céline Dion semble s'éclater dans son nouveau rôle de it-girl. La preuve avec les dernières photos de la chanteuse dans le célèbre Harper's Bazaar où elle apparaît totalement métamorphosée avec une perruque de cheveux noirs et très courts. Nous on adore, et vous ?