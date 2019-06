Céline Dion, Taylor Swift, Rihanna...qui est la chanteuse la plus riche du monde ?

Céline Dion, Beyoncé, Taylor Swift, Madonna, Rihanna... elle serait nombreuse à pouvoir prétendre au titre. Or, une seule de ces artistes talentueuse a été sacrée chanteuse la plus riche du monde par le magazine Forbes. Et justement, avec près de 600 millions de dollars, c'est Rihanna qui se positionne en première place. Actuellement en train de travailler sur son nouvel album, Rihanna ne chôme absolument pas : Celle jongle entre musique, mode et cosmétiques a amassé bien plus que ses aînées.

Comme le souligne si bien le Figaro, "la majorité de la fortune de Rihanna provient de ses tournées et de ses ventes de disques, a relevé Forbes. Elle est également co-propriétaire de sa ligne de lingerie Savage X Fenty". Ca laisse rêveur, on vous l'accorde.