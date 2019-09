Céline Dion, Taylor Swift, Angèle... les news musique de la semaine !

Encore une semaine chargée dans la sphère musicale ! Au programme, Céline Dion, Taylor Swift a Paris ou encore Indochine et Angèle.

On commence donc avec Céline Dion : la star internationale prépare activement sa tournée et si jamais vous étiez curieux, on sait maintenant à quoi s'attendre. Préparez-vous à du grand Céline Dion. En parlant de tournée, on attend avec impatience le Lover Tour de Taylor Swift. Mais avant de se lancer dans une tournée mondiale, la popstar s'est offert une "release party" à Paris (ville de l'amour). Taylor Swift a investi l'Olympia pour un concert intimiste et évidemment, elle a réussi son pari en livrant un show mémorable.

Taylor Swift a Paris

On poursuit avec Angèle : la jeune artiste a dévoilé le clip de Flou, nous offrant quelques images d'archives. Mais, ce n'est pas tout ! Son premier album (Brol) s'est vendu à 500 000 exemplaires - un exploit. Exploit réalisé par Indochine cette semaine avec l'album 13. Une jolie façon de célébré les 40 ans de carrière de la formation.

Autre news importante, le retour de Fall Out Boy, Green Day et Weezer. Les trois géants unissent leurs forces, le temps d'une tournée - qui passera par la France. Petit bonus, chaque groupe a dévoilé un nouveau morceau.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news !