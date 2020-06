Céline Dion : Ses concerts en France reportés à mars 2021 !

C'est en pleine tournée mondiale que Céline Dion avait été obligé de s'arrêter suite à la crise du coronavirus. Un crève-coeur pour l'artiste québécoise qui avait attendu plusieurs années avant de dévoiler son album et d'entamer son Courage World Tour. Mais qu'importe. Très attendue par ses fans français, où sa popularité n'est plus à prouver, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore devait également passait par Paris La Défense Arena pour six concerts exceptionnels en juin et juillet 2020. Des dates qu'elle ne pourra malheureusement pas tenir mais qui, selon plusieurs sources, devraient être déplacés à 2021.

En effet, selon Pure Charts, les équipes de la star mondiale auraient décidé de planifier les nouveaux concerts pour le 19, 20, 23, 24, 26 et 27 mars 2021. Un soulagement pour les centaines de milliers de fans qui devaient assister à l'événement et qui pourront naturellement y assister si ils décident de ne pas se faire rembourser le billet. Quant à sa venue au festival des Vieilles Charrues, un énorme point d'interrogation demeure. Du côté des organisateurs, il semblerait que ces derniers essaient tant bien que mal de faire venir la star l'année prochaine : "Nous faisons tout notre possible pour reporter ce concert au jeudi 15 juillet 2021. Le cas échéant, les festivaliers pourront bien entendu garder leur billet (ou se faire rembourser si ils/elles ne peuvent pas venir)."

Confinée aux côtés de ses enfants et de quelques membres de son entourage proche, Céline Dion avait profité du confinement pour donner de son temps à la lutte contre le coronavirus. On se rappelle notamment de sa magnifique prestation aux côtés de Lady Gaga et Andrea Bocelli. Un moment magique à revivre en vidéo (voir ci-dessus).