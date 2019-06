Céline Dion sera en concert à Paris en juillet 2020 !

Après 16 ans de résidence à Las Vegas et plus d'un millier de concerts à guichets fermés, Céline Dion s'apprête désormais à entamer une nouvelle tournée mondiale : The Courage World Tour. Si pour l'instant, la star n'a révélé que des dates pour le continent américain, il semblerait que certains fans aient repéré une annonce intéressante sur le site de Columbia Records, sa maison de disques. Et en effet, on aperçoit sur la capture d'écran qu'à la date du 2 juillet 2020, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore ait réservé la salle de Paris La Défense Arena.

@celinedion annoncée à Paris le 2 juillet 2020 à @ParisLaDefArena sur le site de son label @ColumbiaRecords ! Alors, vous confirmez ? @columbia_fr pic.twitter.com/K70fKweFFc — Céline Dion Addicts (@LesRedHeads) 16 juin 2019

Pour rappel, Céline Dion doit déjà se produire à Londres le 5 juillet 2020 au Hyde Park à Londres. Très attendue, la chanteuse québécoise pourrait donc bien se produire quelques jours plus tôt à Paris, comme elle l'avait fait lors de sa tournée européenne en 2017. Adulée de ses fans français, celle qui était déjà venue cet automne pour la Fashion Week pourrait donc bien être de retour d'ici quelques mois. Affaire à suivre !