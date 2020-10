Céline Dion se lance dans le cinéma et jouera dans un film romantique !

C'est probablement l'une des chanteuses les plus célèbres au monde ! Après avoir vendu des centaines de millions d'albums, effectué des tournées à guichets fermés et créé un engouement quasi sans précédent autour de sa personne, Céline Dion semblait avoir tout fait. Pourtant, il y a un rêve que cette gamine originaire de Charlemagne au Québec n'a jamais réalisé : jouer un rôle au cinéma. Questionnée à de nombreuses reprises sur ce sujet ces dernières années, la chanteuse n'avait jamais réellement fermé la porte à la comédie même si elle affirmait vouloir attendre la bonne proposition. C'est chose faite avec Text For You, un long-métrage américain où elle devrait tenir un rôle prépondérant aux côtés de Priyanka Chopra et Sam Heughan.

Inspiré du film SMS Fur Dich, succès du box-office allemand en 2016, lui-même adapté du roman de Sofie Cramer, ce long-métrage raconte l'histoire de Clara, dont le fiancé Ben vient de décéder. Afin de surmonter ce deuil si difficile, cette dernière va alors se mettre à écrire des messages à son amour disparu. Toutefois, elle se rend vite compte que ce numéro appartient désormais à un homme qui vient lui-aussi de subir une peine de cœur. S'en suivra une rencontre entre ces deux êtres dont le passé ne cesse de ressurgir.

Si la présence de Céline Dion n'a pas encore été officiellement confirmée par les équipes de la star, c'est sa future collègue Priyanka qui s'est vantée de cette collaboration sur les réseaux sociaux. Une nouvelle qui a fortement étonné et ravi les fans de l'interprète de My Heart Will Go On. D'ailleurs, en parallèle de son rôle, celle-ci devrait également être en charge de la musique du film. Un job qu'elle connaît bien puisqu'elle s'est déjà occupée des bandes-originales de Titanic, La Belle et la Bête ou encore Deadpool 2. Une question demeure, Céline Dion saura t-elle aussi à l'aise au cinéma qu'elle l'est sur les scène du monde entier ? La réponse dans quelques années lors de la sortie de ce qui s'annonce déjà comme un film événement.