Céline Dion : Regardez son message émouvant en cette période de crise (VIDEO)

L'année 2020 devait marquer le grand retour à l'international de Céline Dion ! Après des années à se produire au Caesar Palace de Las Vegas, la chanteuse aux millions de disques vendus venait à peine d'entamer sa nouvelle tournée mondiale et de sortir un nouvel album en anglais. Un départ sur les chapeaux de roue qui devait continuer de plus belle avec sa venue en Europe pour une série de spectacles à Paris La Défense Arena ainsi qu'au festival des Vieilles Charrues à la mi-juillet. Si ce dernier a été repoussé à l'année prochaine, aucune information n'a encore été officiellement annoncée concernant le report des shows de Céline Dion. Les fans ayant déjà leurs billets devront donc patienter avant de pouvoir organiser leur remboursement ou la nouvelle organisation de leur planning.

Confinée à son domicile, Céline Dion n'a pas tenu à s'exprimer sur sa carrière musicale. Au contraire. Filmée au naturel dans sa cuisine, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore donne des nouvelles à ses fans : "Je suis à la maison avec ma famille et nous prenons les précautions nécessaires pour rester en santé et en sécurité (...) Maintenant plus que jamais, j’espère que la musique saura vous apporter une source de réconfort et de paix intérieure". Visiblement très touchée par les circonstances actuelles, la diva a tenu à laisser un message aux "héros" du quotidien : "La plupart d'entre nous suivons la consigne de rester à la maison mais il y a beaucoup de héros dehors sur le terrain qui vont travailler tous les jours en risquant et en sacrifiant leur vie pour nous. Ces gens ont des familles et des proches pour lesquels ils s'inquiètent, mais ils vont quand même au travail".

Alors qu'elle sera à l'affiche du concert caritatif One World : Together At Home, organisé ce samedi 18 avril à l'initiative de Lady Gaga, Céline Dion a tenu à terminer son message vidéo par quelques conseils à respecter durant cette période de confinement lié à la propagation du COVID-19 : "Nous devons faire tout ce qui est possible pour arrêter ce virus alors s'il vous plait, faites votre part, et restez à la maison".