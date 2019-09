Céline Dion : On en sait plus sur les détails de sa tournée

Le 18 septembre prochain, c'est sur ses terres à Québec City que Céline Dion lancera officiellement son Courage World Tour. Un nouveau départ pour la diva qui, après plus de 15 ans de spectacles à Las Vegas, a décidé de partir sur les routes de l'Amérique du Nord. Un périple qui devrait durer plusieurs mois et qui pourrait même se prolonger au-delà des frontières du continent en s'exportant en Europe dès l'été prochain mais aussi en Asie ou encore en Australie où l'interprète de My Heart Will Go On est très populaire. Bref, un nouveau départ pour Céline qui revendique désormais sa liberté d'expression et son envie de voler de ses propres ailes (qu'elle précise dans son nouveau titre Flying On My Own).

Il y a quelques jours, Yves Aucoin, le concepteur de la scène pour les shows de Céline Dion, s'est confié au Journal du Québec sur les détails de ce spectacle. Et l'homme n'y va pas avec le dos de la cuillère. Selon lui, "le spectacle sera plus flamboyant et audacieux que les précédents

". Par exemple, les effets visuels du Courage World Tour ont été confiés à Silent Partner, studio créateur d'images qui s'est occupé des dernières tournées spectaculaires de Pink, Katy Perry ou encore Taylor Swift.

Ca annonce direct la couleur. Quant à la nouvelle passion de la chanteuse pour la danse, celle-ci sera également mise en valeur : "Vous allez voir le résultat de ses efforts. Physiquement, elle est en super forme depuis qu'elle fait de la danse. Elle a un tonus, une 'drive'... c'est surprenant l'énergie que cette femme-là peut avoir

". Autant d'informations qui devraient permettre aux fans impatients de se sustenter jusqu'au commencement de la tournée.