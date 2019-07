Céline Dion, Mariah Carey, Taylor Swift... Qui a vendu le plus de disques aux Etats-Unis ?

Qu'ils aient commencé il y a plusieurs décennies ou seulement depuis quelques années, chez les gros vendeurs de disques, il semblerait que la longévité n'ait rien à voir avec le succès. La preuve, Taylor Swift, qui est encore une jeune artiste, figure aux côtés de légendes de la musique telles que Mariah Carey ou Madonna. Des informations fournies récemment par le magazine Billboard dans un article qui répertorie toutes les ventes de CD aux Etats-Unis. Et vous allez voir, il y a des surprises...

En tête du classement tous genres confondus, c'est Garth Brooks, chanteur de country et parfaitement inconnu en France, qui bat tous les records avec 72,5 millions de vente. Du côté des femmes, le top 5 demeure, lui aussi, assez inattendu. En effet, Taylor Swift, 29 ans, se hisse en cinquième position avec 32,7 millions de disques vendus, devancée de peu par Britney Spears, 37 ans, avec 33,6 millions de ventes. Dans les trois plus importantes vendeuses de CD de toute l'histoire des Etats-Unis, c'est Shania Twain (35 millions) qui prend la troisième place puis Céline Dion la seconde avec 53 millions de disques vendus pour terminer avec l'indétrônable Mariah Carey et ses 55,5 millions de copies écoulées.