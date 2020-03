Céline Dion malade : la chanteuse forcée d'annuler deux concerts !

Pas de panique, Céline Dion n'est pas atteinte du Coronavirus mais simplement d'un rhume ! Du moins, c'est ce que ses médecins affirment dans un récent communiqué de presse. Un petit contre-temps qui a tout de même forcé les organisateurs de son Courage World Tour a annulé deux de ses prochains concerts à Washington D.C. et à Pittsburgh aux Etats-Unis. Reportés à novembre prochains, les deux shows se feront donc vers la fin du périple de la chanteuse québécoise.

Si les fans de Céline Dion se sont tout de suite affolés à cause du virus qui court en ce moment, l'entourage de la star a tout de suite tenu à préciser que l'interprète de My Heart Will Go On souffrait d'un simple rhume : "Lundi soir, après avoir terminé une série de six concerts aux alentours de New-York, Céline a commencé à ressentir les symptômes d'un rhume. Les symptômes ont persisté mardi et ses docteurs lui ont conseillé de se reposer. Après avoir fait des tests sur elle, les docteurs ont conclu que son virus n'est pas lié au Covid-19".

La tournée de Céline Dion devrait reprendre normalement à Denver le 24 mars prochain. S'en suivra une arrivée en Europe où elle doit se produire à Paris La Défense Arena pour six concerts mais également au festival des Vieilles Charrues le 16 juillet 2020. Un événement exceptionnel que ses fans attendent depuis plusieurs mois et qu'ils n'espèrent pas voir annuler en raison des restrictions du gouvernement liées au Coronavirus.