Céline Dion : Les places pour son concert aux Vieilles Charrues à 2 euros !

Non, vous ne rêvez pas ! Pour celles et ceux qui n'auraient pas eu le temps ou l'occasion d'acheter des billets pour le concert exceptionnel de Céline Dion aux Vieilles Charrues 2020, ce n'est pas trop tard. En effet, même si l'événement qui se déroulera le 16 juillet est totalement sold out (55 000 places se sont vendues en 9 minutes), il semblerait qu'il reste un moyen d'obtenir le fameux Graal. Et il est très économique. En effet, une tombola a été organisé par le collectif pour le Téléthon de Carhaix, où aura lieu le festival. Ces derniers proposent ainsi des tickets d'une valeur de 2 euros qui permettront de remporter une des cinq places (initialement vendues 61 euros pièce) pour assister au concert de la star canadienne. "C'est vrai qu'utiliser la venue de Céline Dion pour vendre des billets de tombola fait très commercial, on a hésité à le faire. Mais aujourd'hui, l'image du Téléthon ne suffit pas à susciter le don. Alors on surfe sur ce qui marche, pour la bonne cause"

précise la coordinatrice locale de l'association. Et on la comprend !