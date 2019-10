Céline Dion : Les places de ses concerts à Paris se revendent à des prix fous !

Actuellement en tournée à travers les Etats-Unis, Céline Dion fera son grand retour sur la scène européenne dès le printemps prochain. L'occasion de retrouver ses fans français lors de plusieurs concerts à Paris La Défense Arena mais aussi de présenter son nouvel album en anglais dont le titre Flying On My Own est déjà un tube. Seulement voilà, même si la star se produira pas moins de six fois dans la plus grande salle couverte d'Europe et lors du festival des Vieilles Charrues, nombreux sont ceux qui n'ont pas pu avoir de places.

BFMTV "Concerts de Céline Dion: attention aux arnaques en ligne sur les billets pic.twitter.com/MT63WpF0Ru" — Widowild (@widowild) October 29, 2019

Des centaines voire des milliers de personnes déçues qui tentent par tous les moyens d'obtenir le fameux Graal. Une demande que les sites de reventes de tickets ont bien comprise puisque ils sont nombreux à proposer des tickets, souvent à des prix astronomiques. Et même si certains sont honnêtes malgré l'augmentation des tarifs, d'autres sont totalement faux et arnaquent sans scrupule les fans de l'interprète de Pour que tu m'aimes encore. Par exemple, certains billets se revendraient jusqu'à 6000 euros sur la toile. Une somme folle quand on sait que les places officielles tournent autour d'une centaine d'euros. Des sites "font croire qu’ils ont des billets et ils n’en ont pas, et ce sont eux qui empochent tout l’argent", déplore Étienne Papin, avocat de la productrice française de Céline Dion. Nous appelons donc tout le monde à être extrêmement vigilant !