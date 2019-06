Céline Dion, Lady Gaga et les derniers concerts de Mylène Farmer... dans les news musique de la semaine !

Vous n'avez pas pu suivre l'actualité musicale de la semaine ? Pas de panique ! On commence avec les 5 moments les plus fous de Céline Dion dont son fameux Carpool Karaoké diffusé il y a quelques jours. Nous y avons ajouté quelques-uns de ses moments les plus dingues au cours de ces dernières années. Et comme on le sait tous, notre Céline Dion est une bonne cliente. La preuve en images !

S'en suit une nouvelle beaucoup moins drôle avec la (possible) dernière tournée de Mylène Farmer. Alors qu'elle s'apprête à entamer sa série de spectacles à Paris La défense Arena, la chanteuse française pourrait bien effectuer ses ultimes shows. C'est en tout cas les rumeurs qui courent ! Article à lire d'urgence.

On termine avec le prochain tube de Lady Gaga. Alors que la bande originale continue de battre des records, la chanteuse américaine a choisi le prochain single qui continuera de la défendre auprès de ses nombreux fans et des millions de personnes qui ont adoré le long-métrage : I'll Never Love Again. On écoute.