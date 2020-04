Céline Dion, Lady Gaga et d'autres chantent The Prayer (VIDEO)

Leurs voix respectives sont connues à travers le monde entier ! Ce samedi 18 avril, à l'occasion du plus grand concert virtuel jamais organisé, Céline Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga, Lang Lang (un pianiste à succès) et John Legend avaient réuni leur talent autour d'un titre bien connu : The Prayer. Invités par l'interprète de Bad Romance, en charge du One World : Together at Home, ces quatre artistes ont délivré une prestation totalement exceptionnelle depuis leur domicile. Des conditions auxquelles ils ne sont pas habituées mais qui ne les ont en aucun cas empêché de se donner à fond afin de récolter de l'argent pour lutter contre le COVID-19.

Avec plus de 128 millions de dollars de promesses de dons, cet événement aura été un véritable succès ! Grâce à des artistes tels que Elton John, Taylor Swift, les Rolling Stones, Paul McCartney, Jennifer Lopez ou encore Christine and the Queens, ce concert retransmis sur France 2 aura donc permis au monde de la musique de s'investir dans la bataille contre le Coronavirus.

Pour terminer le concert One World : Together at Home, ce sont donc Lady Gaga et Céline Dion accompagnées d'Andrea Bocelli, de John Legend mais aussi de l'un des plus grands pianistes du monde, Lang Lang, qui ont interprété le titre The Prayer, sorti en 1999 comme un duo entre la chanteuse canadienne et le ténor italien. Un moment merveilleux à voir de toute urgence !