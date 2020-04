Céline Dion : La sortie de son biopic est décalée !

Céline Dion serait-elle, à désormais 52 ans, au sommet de sa gloire ? C'est en tout cas ce que nous en disent les actualités (quasi quotidiennes) qui traitent de la célèbre diva. Dernière en date ? La sortie de son biopic intitulé Aline qui devrait sortir sur nos écrans le 18 novembre 2020. Ecrit, réalisé et interprété par Valérie Lemercier, le long-métrage retracera le destin hors du commun de cette petite fille originaire de Charlemagne au Québec devenu l'un des plus grandes stars de la planète. L'occasion pour ses fans du monde entier de découvrir tous les secrets de l'interprète de Pour que tu m'aimes encore et de son mentor et époux, René Angélil.

En pleine crise sanitaire, le monde du cinéma subit lui-aussi de plein fouet les retombées négatives du confinement et de la fermeture des salles à travers de nombreux pays. Si, pour le moment, l'heure n'est pas vraiment au bilan, ce retard dans la sortie des longs-métrages devrait créer un embouteillage en fin d'année. On sait désormais que Aline sortira en novembre, soit quelques jours après James Bond, No Time To Die, le dernier épisode avec Daniel Craig extrêmement attendu. Autant de choix qui devrait jouer sur les recettes de certains projets...