Céline Dion ne se produira plus à Las Vegas : que va t-elle faire après ? 

C'est une page qui se tourne ! Céline Dion ne se produira plus au Caesars Palace à Las Vegas. Tout commence en 2003 lorsque la chanteuse québécoise et son mari décident, contre l'avis de tous, de s'installer dans la cité du vice pour y lancer une résidence de plus de 700 concerts pendant 4 ans. Autrefois réservé aux stars en manque de reconnaissance, le concept va pourtant exploser grâce à l'interprète de S'il suffisait d'aimer. Et le succès sera tel que cette dernière resignera plusieurs fois pour des séries de concerts qui se feront tous à guichets fermés.

Aujourd'hui, Céline Dion veut changer d'air. Loin d'elle l'idée de mettre un terme à sa carrière, la chanteuse a annoncé il y a quelques mois le lancement d'une énorme tournée aux Etats-Unis. Alors qu'on l'attendait à nouveau en Europe, où elle s'était déjà produite ces dernières années, c'est donc outre-Atlantique que la star va donner des dizaines de concerts. Et en attendant, on vous laisse regarder quelques-unes des prestations les plus marquantes de la chanteuse à Las Vegas.