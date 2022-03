Céline Dion fête ses 54 ans : Pourquoi la star a-t-elle disparu depuis deux ans ?

N'oubliez pas, le 13 juillet 2023, Céline Dion sera l'invitée exceptionnelle du festival des Vieilles Charrues à Carhaix, en Bretagne. Un événement Virgin Radio à ne rater sous aucun prétexte qui, après deux annulations, devrait finalement pouvoir faire le bonheur des milliers de festivaliers ayant réservé leurs places. En attendant, la chanteuse canadienne qui célèbre aujourd'hui ses 54 ans avait prévu de terminer sa tournée américaine entamée avant la pandémie et d'enchaîner dans la foulée avec une nouvelle résidence dans un casino de Las Vegas. Seulement voilà, il semblerait que la santé fragile de la star ait eu raison de ses derniers concerts en Amérique du Nord. Une décision absolument déchirante pour l'interprète de Pour que tu m'aimes encore dont les problèmes médicaux inquiètent de plus en plus.

Quant à ses projets dans l'hexagone, les Français attendent eux-aussi avec impatience le retour de la chanteuse. Initialement prévus en juin 2020 puis en mars 2021, les shows de la star à Paris La Défense Arena devraient finalement se dérouler en septembre 2022. Du moins, c'est ce qui est précisé sur son site officiel. Six concerts qui affichent déjà tous complet et qui, s'ils sont annulés, réduiraient définitivement à néant les espoirs des centaines de milliers de fans qui attendent d'applaudir leur idole. Alors que Paris Match publiait il y a quelques semaines les premiers clichés de la star en deux ans, les rumeurs vont bon train concernant l'état de santé et l'éventuelle maladie dont serait atteinte la chanteuse aux centaines de millions d'albums vendus. Pourtant, du côté de son entourage, Céline Dion devrait entamer comme prévu sa tournée européenne en mai prochain. Plusieurs dizaines de concerts au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Suisse, en Suède ou encore aux Pays-Bas sont maintenus avant son arrivée dans l'hexagone.

Totalement absente des médias depuis mars 2020, lors d'un passage à New York, celle qui confessait elle-même être "un livre ouvert" n'a fait que de rares apparitions sur Instagram ces derniers mois. Que ce soit des témoignages de sympathie à l'égard de causes humanitaires, des images d'archives ou encore des déclaration d'amour à son défunt mari, la chanteuse dont les réseaux sociaux sont probablement gérés par une personne de son entourage n'a fait aucune déclaration vidéo depuis l'annonce de son nouveau show à Las Vegas en mai 2021. En d'autres mots, Céline Dion a totalement disparu depuis près de deux ans. De longs mois de repos qu'elle aurait passé dans sa ville en Arizona auprès des siens et qui, si son état de santé le permet, prendront fin d'ici quelques semaines. Il ne nous reste donc plus qu'à croiser les doigts et patienter !