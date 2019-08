Céline Dion épate les internautes avec sa nouvelle couverture de magazine (PHOTOS)

Elle est probablement l'une des dernières légendes vivantes dans l'univers de la musique. A 51 ans, Céline Dion peut se targuer d'avoir plus de 35 ans d'une carrière sans encombre derrière elle. Et c'est loin d'être terminé. Après avoir mis un terme à sa résidence de Las Vegas où elle a attiré des millions de spectateurs durant plus d'une décennie et demi, l'interprète de My Heart Will Go On entame dans les mois qui viennent une tournée gigantesque. Un nouveau projet qui s'annonce déjà comme un énorme succès pour ce bourreau de travail.

Et comme si ça ne suffisait pas, Céline Dion est aussi devenue en quelques années une véritable icône de mode. Présente à toutes les Fashion Week au bras de son nouvel ami Pepe Munoz, la diva attire désormais les plus grandes rédactrices de mode dans ses filets. La preuve avec la dernière double couverture de CR, le magazine de Carine Roitfield, où on voit la chanteuse dans une posture pour le moins inattendue et une autre au sommet de la Tour Eiffel. Des clichés originaux qui démontrent une fois de plus l'étendue des talents de Céline Dion.