Céline Dion en tête des charts pour la première fois en 17 ans !

"Je suis tellement reconnaissante envers les auteurs-compositeurs, les producteurs, les ingénieurs et les musiciens qui ont partagé leur immense talent avec moi. Merci à mes fantastiques fans pour votre incroyable soutien. Vous ne saurez jamais à quel point vous comptez pour moi. Je vous aime !" a annoncé Céline Dion sur son compte Instagram en apprenant sa place de numéro 1 des charts. Une nouvelle qui a visiblement fait beaucoup plaisir à la chanteuse qui n'avait pas sorti d'album en anglais depuis 2013 avec l'opus Loved Me Back To Life et surtout qui ne s'était pas classée en tête des charts depuis 2002 avec A New Day Has Come.

C'est donc grâce à l'album Courage, sorti le 15 novembre dernier, que Céline Dion vient de remporter la place de numéro 1 aux charts américain. En une semaine, ce sont pas moins de 113 000 copies qui se sont écoulées. Un beau chiffre pour la chanteuse qui vient d'entamer une tournée mondiale. L'interprète de Pour que tu m'aimes encore sera de passage en France en juin et juillet prochain avec une prestation exceptionnelle au festival des Vieilles Charrues ainsi que plusieurs show à Paris La Défense Arena.