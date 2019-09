Céline Dion en concert exceptionnel au festival des Vieilles Charrues en 2020 avec Virgin Radio !

Voilà une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas du tout ! Depuis quelques jours, un secret se répand dans les couloirs de Virgin Radio à la vitesse de la lumière. Et pas des moindres. Céline Dion serait la tête d'affiche de la prochaine édition des Vieilles Charrues. "C'est une blague ?", "Pourquoi Céline ferait ce festival ?", les questions vont bon train. Mais qu'importe, la rumeur disait vrai. La chanteuse aux centaines de millions d'albums vendus sera bel et bien en concert exceptionnel le 16 juillet prochain au Festival des Vieilles Charrues. Partenaire historique de Virgin Radio, l'événement est un habitué des grandes stars à l'image des Black Eyed Peas, d'Iggy Pop ou encore de Muse.

Seulement voilà, jamais on aurait imaginé Céline Dion faire un festival aussi important soit-il. Actuellement en tournée en Amérique du Nord, la diva n'a aucun mal à remplir des stades à travers le monde. Pour preuve, elle sera présente plusieurs soirs d'affilés à Paris La Défense Arena en juin 2020. Devenue en quelques années une icône mode dans l'air du temps, Céline pourrait ainsi se faire connaître d'un public plus jeune et tendance grâce à cette prestation. Une chose est sûre, on a plus que hâte de vous retrouver pour ce concert exceptionnel le 16 juillet prochain. MISE EN VENTE DES PLACES LE 9 OCTOBRE !