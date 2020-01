"Maman, nous t'aimons tellement... Nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon cœur" avait confié Céline Dion sur ses réseaux sociaux quelques heures après l'annonce de la mort de Thérèse Dion. Un nouveau coup dur pour la chanteuse aux millions de disques vendus qui avait récemment dû faire face à des problèmes de santé liés à sa voix. Actuellement en pleine tournée mondiale, l'interprète de My Heart Will Go On devait se produire à Miami le soir même. Et comme promis, la star canadienne s'est présentée devant des milliers de fans compatissants et a tenu à rendre un bel hommage à sa mère qu'elle aimait tant.

Auteure de Ce n'était qu'un rêve, le premier grand tube de Céline, celle que l'on surnommait "Maman Dion" aura accompagné sa benjamine tout au long de sa carrière. Mère de 14 enfants, Thérèse lancera même sa propre émission de cuisine et plus tard sa fondation caritative. Aimée et adulée de ses enfants, elle laisse derrière elle une famille endeuillée mais unie. "Je dois reconnaître que je suis un peu secouée" a déclaré Céline lors de son concert en Floride. Une émotion palpable qui ne l'empêchera pourtant pas d'interpréter Somewhere Over The Rainbow devant la photo de sa maman.