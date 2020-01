Céline Dion : Elle annule un concert cet été pour des raisons de sécurité

Voilà une nouvelle qui ne devrait pas ravir les nombreux fans de la chanteuse présents au Liban ! En effet, son concert prévu pour le 31 juillet prochain vient d'être annulé. "Aux fans du Festival International de Byblos et de Céline Dion. En raison de la situation actuelle au Liban, le Festival International de Byblos et les équipes de Céline Dion sont tous les deux convenus, avec un profond regret, d'annuler la venue de Céline Dion au Beirut Waterfront le 31 juillet 2020." Ce communiqué, publié sur Facebook le 3 janvier dernier, a ainsi suscité la colère de certains fans. Pourtant, il semblerait que la décision soit sans appel !

C'est pour des raisons de sécurité que les deux parties ont préféré annuler un événement aussi important. Connue à travers le monde entier, Céline Dion se produira tout de même dans de nombreuses villes d'Europe dès cet été. Elle sera notamment présente au festival des Vieilles Charrues le 16 juillet 2020 en partenariat avec Virgin Radio. Et même si l'interprète de My Heart Will Go On se languissait déjà de rendre hommage à René Angélil, son défunt mari d'origine libanaise, les nombreuses contestations et la situation politique instable du pays l'ont forcé à renoncer à ce concert. Espérons que ce ne soit que partie remise.