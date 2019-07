Céline Dion : Ecoutez la version studio de son tout nouveau single

Alors qu'elle vient de terminer sa résidence à Las Vegas après plus d'une décennie de salle comble, Céline Dion s'apprête à entamer une tournée à travers toute l'Amérique du Nord. De nombreuses dates qui s'éparpilleront sur une année entière et qui devraient probablement se prolonger sur une tournée mondiale. Actuellement à Paris pour la Fashion Week et pour un prochain concert à Londres dans quelques jours, la star en a profité pour dévoiler une surprise à ses fans.

En effet, la star québécoise a (enfin) sorti la version studio de son morceau Flying on my Own. Alors qu'elle avait présenté son titre au monde entier lors de sa dernière prestation au Caesars Palace il y a quelques semaines, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore a décidé de livrer la version studio de ce tout nouveau son. Une nouvelle qui devrait ravir les fans de la chanteuse et leur permettre de patienter en attendant la sortie de l'album en fin d'année 2019.