Céline Dion : Découvrez le casting insolite et la date de sortie de son biopic

Céline Dion serait-elle, à 50 ans passés, au sommet de sa gloire ? C'est en tout cas ce que nous en disent les actualités (quasi quotidiennes) qui traitent de la célèbre diva. Dernière en date ? Une partie du casting ainsi que la date de sortie de son biopic ont été annoncés. Et ce n'est pas rien ! Ecrit, réalisé et interprété par Valérie Lemercier, Aline Dieu ! ou Famous (on ne connaît pour l'instant pas le nom du long-métrage) devrait arriver dans les salles obscures le 11 novembre 2020. Le long-métrage retracera le destin hors du commun de cette petite fille originaire de Charlemagne au Québec devenu l'un des plus grandes stars de la planète. L'occasion pour ses fans du monde entier de découvrir tous les secrets de Céline Dion et de son mentor et époux, René Angélil.

Si, pour l'instant, très peu d'informations ont filtré, on sait tout de même que c'est Valérie Lemercier qui interprétera la chanteuse à quasiment tous les âges. Un invité un peu spécial viendra, quant à lui, faire une apparition dans le film et il s'agit de Michel Drucker. Premier animateur a avoir révélé Céline Dion en France en 1983, ce dernier affirme avoir déjà tourné ses scènes. "J'ai tourné trois jours avec Valérie Lemercier qui a écrit et mis en scène un biopic sur René Angélil et Céline Dion. Ce sera un événement en 2020. C'est joué par des Québécois, à part Valérie Lemercier qui interprète Céline à tous les âges et moi qui passe la tête comme ami de la famille

" a affirmé l'animateur mythique de France 2.