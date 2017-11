La diva est en roue libre depuis des mois et ses fans adorent ça ! Après un énième concert de son spectacle à Las Vegas mardi soir, Céline Dion a fait une apparition surprise dans une boîte de nuit pour reprendre le plus gros tube de sa carrière : "My Heart Will Go On". C'était pour la bonne cause que la chanteuse canadienne s'est rendue au Omnia NightClub qui organisait ce soir-là une soirée caritative pour venir en aide aux victimes de la fusillade de Las Vegas le 1er octobre. Une fois lancée dans sa prestation de "My Heart Will Go On", Céline Dion s'est complètement déchaînée sur scène en compagnie de son ami Steve Aoki qui était derrière les platines. Forcément, ça donne une image assez atypique de la chanteuse et c'est tout de suite !

À fond dans son interprétation, Céline Dion n'a pu s'empêcher de sauter partout et de danser avec une énergie débordante dès que "My Heart Will Go On" s'est transformé en un tube EDM infernal remixé par Steve Aoki. On ne l'arrêtait plus ! Le DJ américain est d'ailleurs habitué à jouer le classique du film 'Titanic' dans les soirées où il se produit aux quatre coins du globe. Dans tous les cas, ça donne un moment original sur scène et Céline Dion démontre une fois de plus toute la générosité et la grandeur qui l'habitent. Son prochain album sera électro ? Nous ne sommes pas au bout de nos surprises, avec Céline il faut s'attendre à tout.