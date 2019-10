Céline Dion critiquée sur son poids, elle répond

Cet été, Céline Dion sera en France pour son Courage World Tour : la star internationale se produira à la Paris Défense Arena avant de faire vibrer le festival des Vieilles Charrues le 16 juillet prochain. Pour l'heure, Céline Dion poursuit tranquillement se série de concerts prévus en Amérique du Nord mais ce n'est pas ce qui, récemment, a intéressé les médias. Critiquée sur sa maigreur, l'interprète de J'Irai ou tu iras a tenu à remettre les choses au clair : "Si je n'étais pas bien, je ne serais pas obligée de faire ça", a t-elle ainsi expliqué.

Si les fans s'inquiètent de la santé de leur idole, l'annulation des concerts programmés à Montréal (en raison d'un virus à la gorge) n'ont absolument pas calmé leurs inquiétudes : "Je fais du ballet. Je fais beaucoup d'étirements et je fais du sport car cela aide le corps, l'âme et l'esprit. Quand j'avais 12 ans, mon visage était plus rond car on a plus de graisse quand on est plus jeunes. Mais j'ai toujours été maigre", a confié Céline Dion lors d'une interview accordée à EW. "Les gens disent "elle est trop maigre", mais je travaille dur. J'adore bouger c'est pourquoi je perds du poids. Je fais des exercices quatre fois par semaine".

Comme Louane ou Camila Cabello avant elle (elles aussi critiquées sur leurs physiques), Céline Dion préfère se détacher des opinions et des commentaires : "Si vous ne voulez pas être critiqué, vous êtes au mauvais endroit. Je préfère prendre le positif. Je ne retiens que ce qui est bon pour moi, je laisse le reste (...) Je dois me focaliser sur ce qui me convient, ce que je ressens et enfin et surtout, vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde". Voilà qui est dit !