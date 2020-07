Céline Dion aux Vieilles Charrues... Retour sur ses meilleures prestations (VIDEOS)

Tristesse, amertume, déception, crise de pleurs... Voilà quelques-uns des sentiments auxquels vous avez probablement dû faire face suite à l'annulation du concert de Céline Dion aux Vieilles Charrues. Aucun jugement, on vous comprend ! Très attendue par les milliers de festivaliers qui avaient acheté les places en quelques minutes seulement, la chanteuse a dores et déjà confirmé son passage à l'événement breton l'année prochaine. Un soulagement pour les fans de la chanteuse qui pourront toujours se consoler en regardant six interprétations marquantes de la diva canadienne choisies par nos soins. Des titres mythiques que cette dernière pourraient bien interpréter le jeudi 15 juillet 2021. Vous serez des nôtres ?