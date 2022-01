Céline Dion annule sa tournée américaine, qu'en est-il de ses concerts en France ?

Le 13 juillet 2023, Céline Dion sera l'invitée exceptionnelle du festival des Vieilles Charrues à Carhaix, en Bretagne. Un événement Virgin Radio à ne rater sous aucun prétexte qui, après deux annulations, devrait finalement pouvoir faire le plus grand bonheur des milliers de festivaliers ayant réservé leurs places. En attendant, la chanteuse canadienne avait prévu de terminer sa tournée américaine entamée avant la pandémie et d'enchaîner dans la foulée avec une nouvelle résidence dans un casino de Las Vegas. Seulement voilà, il semblerait que la santé fragile de la star ait eu raison de ses derniers concerts en Amérique du Nord. Une décision absolument déchirante que l'interprète de Pour que tu m'aimes encore a partagé avec sa communauté sur Instagram : "J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente et suivre les recommandations de mes médecins. Nos spectacles demandent beaucoup d'organisation et de préparation, et nous devons donc prendre aujourd'hui des décisions qui affecteront les plans dans deux mois. Je serai tellement heureuse quand je retrouverai la santé, que la pandémie sera derrière nous et que je monterai sur scène à nouveau. En attendant, j’ai été très touchée par tous les messages d’encouragement que vous m’avez envoyés sur les réseaux sociaux. Je ressens votre amour et votre soutien et ça compte énormément pour moi."

Si son public situé Outre-Atlantique devra désormais faire une croix sur plusieurs dates de Céline Dion, il pourra toujours la retrouver à Las Vegas dans les prochains mois. En revanche, cela risque d'être plus difficiles pour les Français qui attendent avec impatience le retour de la chanteuse dans l'Hexagone. Initialement prévus en juin 2020 puis en mars 2021, les shows de la star à Paris La Défense Arena devraient finalement se dérouler en septembre 2022. Du moins, c'est ce qui est précisé sur son site officiel. Six concerts qui affichent déjà tous complet et qui, s'ils sont annulés, réduiraient définitivement à néant les espoirs des centaines de milliers de fans qui attendent depuis plus de deux ans d'applaudir leur artiste favoris. Toutefois, même si la santé de Céline Dion semble fragile ces derniers mois, il paraît envisageable que cette dernière se rétablisse incessamment sous peu. Pour ce qui est de sa venue à Paris, il lui reste encore huit mois. On y croit !