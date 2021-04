Céline Dion annonce un nouveau spectacle à Las Vegas, Lady Gaga rentre dans les livre des records et Billie Eilish tease sa prochaine ère sur les réseaux... Toutes les news musique !

Après plusieurs années au Caesars Palace de Las Vegas, c'est dans un tout nouveau casino de la ville que Céline Dion fera son grand retour sur scène ! En effet, alors que la tournée mondiale de son album Courage devrait se terminer dans les mois à venir, la chanteuse québécoise est apparue dans une publicité inédite pour Resorts World, un nouveau complexe hôtelier très attendu. Jusque-là très fidèle à son ancienne salle de spectacle, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore s'est laissée séduire par les atouts du Theater, une nouvelle salle d'une capacité de 5000 places. Même si on ne connaît pas encore les détails de son nouveau show, il semblerait que la star planétaire retrouve des artistes tels que Katy Perry, Carrie Underwood, Luke Bryan ou encore Zedd, qui devraient également posséder un spectacle au sein de l'établissement. Des informations qui demeurent toutefois très floues et qui n'ont été révélées qu'à travers une courte vidéo faisant office de publicité avant le lancement du casino le 24 juin prochain (voir ci-dessous).

Vraisemblablement très en forme, on aperçoit Céline Dion dans une magnifique robe de soirée rouge en train de jouer dans ce qui semble être un flipper géant. Sourire au coin des lèvres et gestes de victoire, la chanteuse aux centaines de millions d'albums vendus invite son public à venir la voir dans sa tout nouvelle résidence de las Vegas. Une très bonne nouvelle pour les fans de la star qui, s'ils ne l'ont pas encore vu dans la "ville du péché" depuis ses débuts avec A New Day en 2003, pourront enfin se décider à l'admirer dans ce nouveau projet !

Rien n'arrête Lady Gaga : l'interprète de Stupid Love enchaîne les projets prometteurs. Après la sortie de son dernier album (intitulé Chromatica), l'artiste, privée de scène en raison de la pandémie, met son temps à contribution du cinéma : au casting de House of Gucci, l'artiste est actuellement en plein tournage. Or, ce n'est pas ce qui l'empêche d'assurer la promotion de cet album pop qui, inévitablement, renoue avec ses débuts. Pour preuve, Lady Gaga vient tout de choisir son prochain single, Free Woman. Et ce n'est pas tout : si Chromatica cartonne toujours autant, les précédents classiques signés Gaga continuent de prouver leur efficacité. Grâce à Just Dance, Poker Face, Bad Romance et le cultissime Shallow, Lady Gaga vient de battre son propre record - tout en réalisant une jolie prouesse.

Tenez-vous bien, Lady Gaga a battu son propre record du monde et est ainsi devenue la première artiste féminine à réaliser l'exploit de détenir quatre singles vendus à 10 millions d'exemplaires avec "Just Dance", "Poker Face", "Bad Romance" et "Shallow". Si cette prouesse témoigne clairement de l'intemporalité de ses morceaux, elle montre aussi (et surtout) que les artistes féminines enchaînent les records : il y a quelques jours, Taylor Swift battait -elle aussi- un record historique.

Privée de scène en raison de la pandémie qui circule actuellement, Billie Eilish n'a pas chômé en confinement - bien au contraire : la jeune artiste a travaillé sur son prochain opus - digne successeur de son premier album, When We Sleep, Where Do We Go ?

Si, pour l'heure, aucune information n'a circulé quant à une éventuelle date de sortie, l'on sait que l'album comportera onze titre et que Billie Eilish compte bien ouvrir un tout nouveau chapitre de sa carrière. Après avoir dévoilé une toute nouvelle coupe de cheveux (l'interprète de bad guy a délaissé le brun teinté de vert pour le blond platine), Billie Eilish a montré sa volonté de passer à une toute nouvelle ère. Et justement, elle n'a pas manqué de teaser ses fans sur les réseaux sociaux. "Quelque chose arrive !", s'est-elle ainsi exclamée. Peut-on espérer un nouveau clip pour porter ce tout nouvel opus ? Le mystère reste entier !

Il était l"un des DJ's les plus doués de sa génération : tout droit venu de Suède, Avicii a su se faire une place sur la scène musicale internationale avec des morceaux tels que Wake Me Up ou encore Addicted To You et The Nights. Le 20 avril 2018, le jeune artiste se donnait la mort, laissant derrière lui des fans inconsolables, une sphère musicale effondrée ainsi qu'une discographie impressionnante. Pour lui rendre hommage, Paul (à la tête du Lab Virgin Radio) a choisi de nous offrir un hommage (en musique). Découvrez Without You (Orchestral Tribute) :

Sans aucun doute, Avicii faisait partie des artistes les plus talentueux de sa génération. Si l'artiste n'est plus, sa musique, elle, restera.