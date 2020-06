Céline Dion annonce ses nouveaux concerts en France, Toni de The Voice reçoit le soutien de Mylène Farmer et Madonna qui manifeste pour #BlackLivesMatter... Les infos musique de la semaine !

Du haut de ses 23 ans, Toni a déjà tout d'une grande ! Véritable révélation de cette neuvième saison, la chanteuse aura marqué par ses interprétations parfaites et sa voix envoûtante. Éliminée lors de la demi-finale, la jeune femme avait décidé d'interpréter le célèbre morceau Désenchantée de Mylène Farmer. "Cette chanson est celle qui définit parfaitement la situation dans laquelle je me trouve. J'ai voulu revenir à l'essentiel et chanter qui je suis" précisait-elle alors. Une prestation bouleversante qui a emballé le public et les coachs présents sur le plateau. Malgré un déferlement de compliments, la candidate de l'équipe d'Amel Bent n'aura pas réussi à passer à l'ultime étape et à dû se résoudre à laisser la place à Abi, Antoine Délie, Gustine et Tom Rochet.

Si le public a préféré voter pour les autres candidats en lice, la prestation de Toni a eu l'effet d'un raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Et à en croire les propos de la jeune femme sur Twitter (ils ont été supprimés depuis), cette dernière aurait été contactée par Mylène Farmer en personne : "Mylène Farmer elle-même m'a validée" balance t-elle le lendemain de sa prestation avant d'ajouter "Comment MF m'a validée ? J'ai reçu un petit sms de son directeur musical qui m'a dit je cite qu'elle "a adoré ta version"... merci c'est tout pour moi. C'est tout ce qui compte. Je vais bien. Tout va bien". Une reconnaissance ultime et un honneur pour la jeune chanteuse dont la carrière musicale commence très fort...

C'est en pleine tournée mondiale que Céline Dion avait été obligé de s'arrêter suite à la crise du coronavirus. Un crève-coeur pour l'artiste québécoise qui avait attendu plusieurs années avant de dévoiler son album et d'entamer son Courage World Tour. Mais qu'importe. Très attendue par ses fans français, où sa popularité n'est plus à prouver, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore devait également passait par Paris La Défense Arena pour six concerts exceptionnels en juin et juillet 2020. Des dates qu'elle ne pourra malheureusement pas tenir mais qui, selon plusieurs sources, devraient être déplacés à 2021.

En effet, selon Pure Charts, les équipes de la star mondiale auraient décidé de planifier les nouveaux concerts pour le 19, 20, 23, 24, 26 et 27 mars 2021. Un soulagement pour les centaines de milliers de fans qui devaient assister à l'événement et qui pourront naturellement y assister si ils décident de ne pas se faire rembourser le billet. Quant à sa venue au festival des Vieilles Charrues, un énorme point d'interrogation demeure. Du côté des organisateurs, il semblerait que ces derniers essaient tant bien que mal de faire venir la star l'année prochaine : "Nous faisons tout notre possible pour reporter ce concert au jeudi 15 juillet 2021. Le cas échéant, les festivaliers pourront bien entendu garder leur billet (ou se faire rembourser si ils/elles ne peuvent pas venir)."

Ce samedi 6 juin, ils étaient des milliers de manifestants à venir marcher dans les rues de Londres pour dire stop au racisme ! Un événement exceptionnel en faveur du mouvement #BlackLivesMatter qui a suscité l'attention de nombreuses personnalités du cinéma et de la musique. Parmi ces dernières, Madonna avait tenu à faire le déplacement. Après avoir passé son confinement à New York, la reine de la Pop était ainsi dans la capitale londonienne qu'elle connaît bien -elle y a vécu plusieurs années avec son ex-mari Guy Ritchie- afin de manifester pour cette noble cause. Une apparition qui est loin d'être passée inaperçue...

Après le succès indéniable de son deuxième opus ainsi que la tournée qui l'a accompagné, Amir a choisi de se retirer des projecteurs. Après quelques mois passés loin des plateaux ou même de la scène, l'interprète de J'ai Cherché fait son grand retour avec un morceau qui, après une période plus qu'incertaine, est le bienvenu. Tout de suite, découvrez La Fête !