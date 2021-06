Céline Dion, Angèle, Louane... Les chanteuses les plus marquantes de ces 20 dernières années selon vous !

Ces vingt dernières années, le monde de la musique aura évolué davantage que durant toute son existence ! Lancement de plateformes digitales payantes et illimitées, extinction entamée du CD, difficultés liées à la crise sanitaire de la COVID-19 ou encore développement des festivals et renouveau du vinyle, tous ces chamboulement historiques ont laissé des traces indélébiles dans un domaine qui génère plusieurs dizaines de milliards chaque année. Pourtant, si l'on s'en tient à la musique dans sa forme la plus primaire, certains artistes auront réellement marqué ces deux dernières décennies. Effectué par RIFFX by Crédit Mutuel, un baromètre a tenté de savoir quelles ont été les chanteuses les plus marquantes depuis 2000 selon la population française. Si on retrouve forcément des artistes emblématiques de l'hexagone, certains résultats risquent de vous surprendre…

[#Baromètre @RIFFX_fr ????️] Du côté des #artistes féminines francophones, Céline Dion (51 %) et Mylène Farmer (41 %) arrivent aux première et deuxième places. Pour découvrir les résultats du #baromètre ???? https://t.co/Neyrxl88hT pic.twitter.com/5RsGooq2f7 — Crédit Mutuel Alliance Fédérale (@CreditMutuelAF) May 21, 2021

Pas de surprise, c'est Céline Dion qui arrive en tête du classement avec 51% des voix ! Reconnue dans le monde entier, la chanteuse voue une réelle passion pour la France, où elle vient régulièrement et où elle bénéficie d'une immense notoriété. Portée par ses albums D'Eux, S'il suffisait d'aimer ou encore Sans Attendre, la chanteuse québécoise s'impose comme l'artiste la plus marquante de ces vingt dernières années. Idem pour Mylène Farmer, qui, malgré sa discrétion légendaire, enchaîne les albums et les tournées à succès. Elle arrive en deuxième position. En Quatrième et cinquième position, on retrouve respectivement Angèle et Louane, deux artistes Virgin Radio qui, à leur jeune âge, semble déjà bien parties pour durer.