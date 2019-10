Insolite : Céline Dion va bien, son médecin rassure les fans ! 

Bonne nouvelle pour les fans : Céline Dion va bien. Du moins, selon les dires de son ORL, invité sur le plateau de Touche pas à mon Poste. Vous le savez, la star a récemment eu quelques soucis - la contraignant à annuler quelques dates. Mais pas de panique, tout va bien : « Elle a le droit d'être fatiguée. Elle n'arrête pas de faire le tour du monde, et à moment donné, effectivement, elle a attrapé un virus, tout simplement, comme tout le monde. Le problème, c'est que ça devient dramatique pour elle à ce moment-là car son instrument de musique, elle le porte sur elle », assure t-il en faisant écho aux critiques sur son poids.

« Le problème, c'est que c'est une diva et on lui pardonne à peine d'être fatiguée. Le public lui en demande de plus en plus, c'est comme un vampire », poursuit-il. Il ne faut pas oublier que le rythme des tournées fait de la star une "athlète" : « Non seulement, sa voix va revenir, mais je pense qu'elle va encore nous étonner. Aujourd'hui, c'est une voix mais c'est aussi une femme. « Trente ans de carrière, et à moment donné, elle perd son mari, elle perd son frère deux jours plus tard. La voix n'est pas seulement un instrument. Même dans sa voix, on sent quelques fois ce petit tremblement : c'est les cicatrices de la vie derrière, c'est le monde émotionnel », termine t-il.

L'essentiel est dit : Céline Dion va bien et en juillet prochain, elle fera vibrer le public français - aux Vieilles Charrues mais aussi à la Paris Défense Arena.